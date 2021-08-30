بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. أكثر من 72 ألف شخص يستفيدون من مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية بعدن

الخليج – واس بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. استفاد 72,082 فردًا من الطلبة والكادر التعليمي من مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية الذي يستهدف 102 مدرسة بـ 8 مديريات في محافظة عدن.

وجرى خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020م حتى 31 مارس 2021م، تقديم 267.431 خدمة مجانية توزعت على 67.523 مستفيداً من الخدمات الطبية، و2,082 مستفيداً من الخدمات التغذوية، فيما استفاد من الخدمات النفسية 2,477 شخصاً.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق انطلاقاً من نهجها الإنساني النبيل في التخفيف من معاناة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة.

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