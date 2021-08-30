الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاثة حالات وفاة واصابة و2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين،تسجيل حالتي وفاة و1354 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة بالضفة الغربية.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأكدت الكيلة وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 119 مرضى، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي قطاع غزة بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى لـ 245 حالة، و الحالات الخطيرة والحرجة 152 حالة.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 886,191 بينهم 454,698 تلقوا الجرعتين من اللقاح.