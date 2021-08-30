أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. تؤكد قيادة قوات التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاعات السعودية تعترض وتدمَّر طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.