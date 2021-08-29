ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) (4ر3) نقطة وبنسبة (09ر0) في المائة اليوم السبت، ليغلق عند مستوى (94ر3965) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (51ر3962) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و(844) ألفًا و(978) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (8ر1) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(896) ألفًا و(536) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (022ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (59ر21) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة (259) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (10ر9) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (147) ألف ريال عماني أي ما نسبته (17ر5) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (112) ألف ريال عماني وبنسبة (93ر3) في المائة.

