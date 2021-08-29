شرطة منطقة الرياض : القبض على (4) مقيمين ارتكبوا جريمة تزوير شهادة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا

الخليج – واس : صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، تمكنت من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، بينهم امرأة، ارتكبوا جريمة تزوير شهادة (PCR) الخاصة بفحص فيروس كورونا (كوفيد -19)، والمتاجرة بها، حيث تم القبض عليهم في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض، وضبط بحوزتهم تقارير مزورة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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