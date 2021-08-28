رئيس البرلمان العربي يرحِّب بمخرجات مؤتمر بغداد

الخليج – واس : رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بمخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة, مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له، فضلاً عن مساعدته على استعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر.

وثمَّن العسومي في بيان اليوم، مضامين البيان الختامي لمؤتمر بغداد، وخاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، فضلاً عن ضرورة توحيد الجهود إقليميًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن المنطقة.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على الجهود الكبيرة التي بذلتها العراق لاستضافة الجمع العربي والإقليمي والدولي في هذا المؤتمر المهم، الذي سيكون له دور كبير في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية لجميع الأزمات القائمة، وخفض حدة التوتر ودعم عملية البناء والتنمية, مجدداً التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل.

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