القبس: تفاصيل ما جرى على الحدود الكويتية العراقية ليلة أمس

ماذا حدث على الحدود الكويتية ـ العراقية ليلة أمس؟، ومن الذي أطلق الصوارخ من داخل الأراضي العراقية، حيث سقط أحدها في الجانب العراقي بالقرب من الحدود الكويتية؟.

يشرح مصدر عسكري تفاصيل ما جرى لـ « صحيفة القبس» قائلاً: «إنه عند الساعة العاشرة والنصف تقريباً بتوقيت الكويت، سُمع دوي انفجار بالقرب من الحدود الكويتية العراقية، نتج عن سقوط صواريخ أطلقت من داخل الأراضي العراقية، ووصلت إلى منطقة سفوان بالقرب من منفذ خباري العوازم الكويتي».

وأضاف أن الصواريخ التي أطلقت عددها أربعة صواريخ، وقد أطلقت من ضواحي مدينة البصرة في الجنوب العراقي، واستهدفت معسكراً لوجيستياً أميركياً مختصاً بتخزين المواد الغذائية والأسلحة التي يستخدمها الأميركان داخل الأراضي العراقية.

وأوضح أن 3 من الصواريخ التي أُطلقت سقطت في محيط المعسكر، بينما سقط الصاروخ الرابع داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود الكويتية على بعد يبلغ نحو 500 متر منها.

وذكر المصدر، أنه فور سقوط الصواريخ جرت حالة استنفار من قبل وزارة الدافاع، وتم استدعاء قوات عسكرية لنشرها على الحدود من أجل تأمينها.

وبين المصدر العسكري، أن الجانب الكويتي لا يزال بانتظار التقارير من الجانب الأميركي، بشأن ما حصل لإعداد تقرير ورفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش قد أصدرت بياناً عند الواحدة والنصف فجر اليوم، نفت فيه ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أميركية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش، أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث. كما أهابت بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار، التي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد

المصدر: صحيفة قبس الكويتية