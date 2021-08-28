العاهل الأردني: وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن وجودنا في بغداد هو لتعزيز سياسة الانفتاح، مؤكدًا أن دعم العراق أولوية لدى الأردن والجميع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأضاف العاهل الأردني، في كلمته خلال قمة الشراكة والتعاون ببغداد، أن بلاده تدعم الجهود العراقية في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأشار الملك عبدالله الثاني كذلك إلى إن العراق يلعب دورا مركزيا في تعزيز الحوار الإقليمي.
وقبل كلمته، التقى الملك الأردني عبدالله الثاني، السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي يعقد اليوم بحضور إقليمي ودولي.
وأشاد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء، بجهود فرنسا في دعم هذا المؤتمر.
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