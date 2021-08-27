دوت الخليج -

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم مدعومة بضعف الدولار. ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط الخام اليوم مدعومة بضعف الدولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 28ر1 بالمئة إلى 08ر71 دولارا للبرميل والعقود الآجلة لشهر تشرين الأول بنسبة 4ر1 بالمئة إلى 07ر72 دولارا. وتم هذا الأسبوع تسجيل أقوى نمو في أسعار النفط منذ تشرين الأول الماضي حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 9ر8 بالمئة والخام الأمريكي بنسبة 55ر9 بالمئة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.