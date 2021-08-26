السفير محمد آل جابر يلتقي برئيس البرلمان اليمني

الخليج – واس : التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم، برئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركاني .

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المملكة في شتى المجالات في اليمن ، والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن ، إضافةً إلى مناقشة إيقاف إطلاق النار، الذي يستمر الحوثي برفضه وإصراره على التصعيد العسكري في مأرب ، وزيادة معاناة اليمنيين، إلى جانب مناقشة أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض .

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