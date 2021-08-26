الذهب يهبط بفعل صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار قبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1784.82 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1785 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين 0.9 بالمئة إلى 23.64 دولار و987.65 دولار للأوقية على الترتيب.
وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2402.86 دولار.
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