شكرً وتقدير لمنسوب الصحة “سامي بن نيف العتيبي”

سلَم مدير إدارة شئون المناطق بالادارة العامة للمشاريع في وزارة الصحة، المهندس منصور بن سعيد الاسمري، شهادة “شكرً وتقدير” نيابة عن مدير عام الادارة العامة للمشاريع المهندس محمد بن عبدالحميد الديحان إلى مراقب إنشاءات سامي بن نيف العتيبي على جهود الكبيرة في تحقيق أهداف المخطط لها في جودة العمل .

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