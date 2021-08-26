طلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية لدى مغادرتها مطار كابول

ذكر مصدر بوزارة الدفاع الإيطالية أن طائرة نقل عسكرية إيطالية تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها مطار كابول، اليوم الخميس. وقال المصدر إنه لم تلحق أضرار بالطائرة. وأبلغ صحفي إيطالي كان على متن الرحلة قناة (سكاي 23 تي.جي) بأن الطائرة كانت تقل ما يقرب من 100 مدني أفغاني عندما تعرضت لإطلاق النار بعد دقائق من إقلاعها.

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