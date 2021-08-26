وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي

الخليج-واس: استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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