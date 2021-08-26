قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في قطاع غزة.
وأضاف اشتية، في بيان، اليوم الخميس، بأن إيصال المساعدات سيتم من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها، كما تم الايعاز لسلطة النقد لضمان وصول أموال المساعدات القطرية إلى مستحقيها.
وشدد اشتية على حرص الحكومة لتوفير كل دعم ممكن لأهلنا في القطاع، داعيا إلى رفع الحصار، وإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، لتوفير المأوى للعائلات التي فقدت بيوتها، خاصة قبل حلول فصل الشتاء.
كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار في غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتية: قدمنا جميع التسهيلات المطلوبة لضمان وصول أموال المساعدة القطرية لأهلنا في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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