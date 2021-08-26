الأحمد: قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية قريبا

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية قريبا، لتنسيق المواقف قبيل توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة، مرجحا أن تكون هذه القمة في القاهرة.

وأكد الأحمد في تصريحات صحفية، أن المطلوب من الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس بايدن، أن تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل.

وقال: “لدينا معلومات أن الإدارة الأمريكية أبلغت رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت بأن يأتي إلى أمريكا ولديه شيء بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما استبق هو الأمور وصرح أنه لا يوافق على إقامة دولة فلسطينية، وإنه سيواصل الاستيطان”.

وأضاف: “لا نقبل الآن ولا في المستقبل أن تتولى أمريكا إدارة عملية السلام وحدها، ومتمسكون بما طرحه الرئيس محمود عباس حول عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الرباعية الدولية، ودول أخرى، على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وأشار الأحمد إلى أن هناك اتصالات بدأت حول عقد قمة عربية، برئاسة الجزائر.