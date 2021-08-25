انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف في الدولار وزيادة الرغبة في المخاطرة إلى إضعاف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 1793.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 في المائة إلى 1795.90 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، مما قلل من جاذبية الذهب لأولئك الذين يحملون عملات أخرى، في حين احتفظت الأسهم الآسيوية بمكاسبها الأخيرة.

وتراجعت الفضة 0.7 في المائة إلى 23.66 دولارًا للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 999.61 دولارًا.. ونزل البلاديوم 1.7 في المائة إلى 2431.81 دولار.