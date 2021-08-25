8 وفيات و1676 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا” و334 حالة تعافٍ بفلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 وفيات و1676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و334 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، بينها حالة في قطاع غزة، وحالتان في طوباس، وحالتان في نابلس وحالة في جنين وحالة في رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 179، قلقيلية 70، نابلس 257، سلفيت 51، جنين 62، طوباس 15، رام الله والبيرة 57، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 14، الخليل 30، مدينة القدس 59، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 869".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 17، قلقيلية 6، نابلس 38، سلفيت 6، جنين 53، طوباس 10، رام الله والبيرة 10، بيت لحم 4، الخليل 14، ضواحي القدس 4، قطاع غزة 145، مدينة القدس 27".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 97 مريضاً، بينهم 7 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 748,541 بينهم 443,918 تلقوا الجرعتين من اللقاح.