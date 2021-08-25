البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة 

قال البرلمان العربي، مساء الثلاثاء، إنه تابع بقلق كبير تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
ودعا البرلمان في بيان البلدين إلى "تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين".
كما طالب البرلمان العربي كلا من الجزائر والمغرب بـ"الانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي"، مؤكدا أن "المغرب والجزائر قوتان رئيسيتان ومؤثرتان في المنظومة العربية والاقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة".
كما أكد البرلمان العربي ثقته التامة في "حكمة قائدي البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".
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