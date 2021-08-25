اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء تدعو لرفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة 

دعت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء إلى تنفيذ التوصيات المتعلقة برفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر المفروض على مطار صنعاء.
اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء تدعو لرفع القيود المفروضة على موانئ الحديدةروسيا تدعو جميع الأطراف الناشطة في اليمن إلى وقف إطلاق النار
وفي بيان تعليقا على ما ورد في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في اليمن، أكدت اللجنة جاهزيتها لـ"العمل فورا مع منظمة اليونيسف أو غيرها، لكل ما يؤدي إلى تحييد الجانب الاقتصادي، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة".
وجددت اللجنة دعوتها للأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، داعية إلى "إلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري".
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