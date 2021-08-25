المغرب يعرب عن أسفه لقيام الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية عن أسفها للقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية اعتبارا من الثلاثاء.

ووصفت الوزارة، في بيان مساء الثلاثاء، القرار بـ"غير المبرر"، لكنه متوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد البيان أن المغرب ستظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة وبناءة.

وجاء في نص البيان أن: "المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم.. وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما بيد أنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها".