استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد المواطن أسامة خالد ادعيح (32 عاما) من مخيم جباليا، متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة السبت الماضي.

ونعت حركة حماس الشهيد ادعيج، مؤكدة على استمرار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل والأدوات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة حتى انتزاع مطالب الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المنشودة.

وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة حماس، “إن المقاومة المستمرة في جنين ونابلس، والتظاهرات الشعبية في بيتا وبيت دجن، واليوم في شرق خان يونس، هي امتداد لمعركة سيف القدس المتواصلة في حماية شعبنا، والدفاع عن مقدساتنا، والتي لن تتوقف حتى تحقيق أهداف شعبنا”.

وأضاف القانوع “من حق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش عزيزًا كريمًا على أرضه، وستظل خياراته مفتوحة للضغط على الاحتلال حتى نيل مطالبه وكسر الحصار بشكل كامل”.