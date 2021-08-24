‏إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني .. تشجيع العمل المرن. ‎#واس_جودة_الحياة https://t.co/IhxPr0Yvdf‎

الخليج – واس : صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

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