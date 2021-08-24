تغريدة “البوليفارد” لآل الشيخ تحظى بإعجاب الملايين

الخليج – عبدالرحمن الطيار – الزلفي : حظيت تغريدة نشرها رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ , بشعبية واسعة على حسابه الشخصي “بتويتر”. وأرفق آل الشيخ تغريدته بمقطع تصوري للبوليفارد بموسم الرياض , حيث أظهرت معالمها وما تحتويه من كافة الخدمات وعلى أفضل المستويات العالمية.

ونوه رئيس هيئة الترفيه بأن البوليفارد وصلت لمكانة مرموقة بفضل تخطيط ودعم وتوجيهات سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

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