وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري في السنغال

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، يوم الثلاثاء، في السنغال، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة العدل السنغالية.

وكان حبري، حليفا للغرب إبان حقبة الحرب الباردة، وسُجن لاحقا عقب إدانته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفر حبري إلى السنغال، بعد الإطاحة به في انقلاب العام 1990.

وفي 2016، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ لإدانته بتهم الاغتصاب وإصدار أوامر بقتل وتعذيب ألوف من خصومه السياسيين، أثناء فترة حكمه التي استمرت ثماني سنوات.