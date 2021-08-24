استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس

استشهد فتى فلسطيني ،فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال عماد زكي الطيراوي عضو اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة: “إن الفتى عماد حشاش (15 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة بالرأس من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي حيث نقل إلى المستشفى وقد أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى”.
وأضاف الطيراوي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم من ثلاثة محاور حيث دارت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وعدد من المسلحين داخل المخيم .
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