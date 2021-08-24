الصحة الإسرائيلية: 9800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 9800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب إحصاءات الصحة الاسرائيلية، بلغ إجمالي الإصابات النشطة أكثر من 70 ألف حالة نشطة، فيما سجلت الإصابات الخطيرة ارتفاعا لتبلغ 664 بينها 117 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما سجلت 6856 حالة وفاة بـ"كورونا"، علما أن إجمالي الإصابات التي شخصت بلغت نحو مليون إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.
وأفادت الوزارة، بأنه من المقرر أن تتم المصادقة على إعطاء جرعة ثالثة من التطعيم ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر خلال الأيام المقبلة.
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