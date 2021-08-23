وزير الخارجية الجزائري يبحث الملف الليبي مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا 

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى طرابلس، ريتشارد نورلاند.

وكتب لعمامرة في تغريدة: "استقبلت اليوم على هامش زيارتي لجمهورية تونس الشقيقة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، حيث تناولنا آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بحث لعمامرة ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا "تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد".