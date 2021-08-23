الخليج- واس : أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أسهمت في تحسين خدمات الحماية المقدمة للنساء والفتيات الأكثر ضعفاً في اليمن.

وقال الصندوق في بيان له أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم دعما سخيا لخدمات الحماية للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، استفاد منه أكثر من 65.000 امرأة وفتاة في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2021م، مشيراً إلى انه جرى حتى الآن

تقديم جلسات توعوية لأكثر من 30,000 شخص، وتدريب حوالي 800 امرأة تواجه العنف على مهارات كسب العيش، وتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 200 امرأة من الفئات الأكثر احتياجاً، مع دعم ثمانية مساحات آمنة ومأوى في تسع محافظات يمنية.

وأكد البيان أن الشراكة بين المركز والصندوق في اليمن ساعدت منذ 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات وتقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية لهن .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق الأمم المتحدة للسكان : أكثر من 65 ألف امرأة وفتاة في اليمن استفدن من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين خدمات الحماية لهن منذ مطلع العام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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