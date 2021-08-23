مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الارهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

الخليج – واس : أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة، وكان آخرها إطلاق طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته من مقرها بتونس اليوم: إنها إذ تندد بهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه الميليشيات استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المنطقة، في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية، فإنها تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي بحِرَفية عالية للاعتداءات الإرهابية كافة، وتجدد مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات المحقّة والعادلة التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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