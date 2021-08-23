البحرين تسهم في عمليات الإجلاء المتعلقة بأفغانستان

أعلنت مملكة البحرين عن تسيير رحلة من طيران الخليج (الناقلة الوطنية) للمساهمة في عمليات دعم جهود الإغاثة والتضامن الإنساني مع أفغانستان والإجلاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المملكة حريصة على المساهمة في كافة العمليات الدولية الإنسانية والإغاثية وقيامها بأدوار حيوية في هذا الجانب بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن الجهود الإغاثية والتضامن الإنساني مع أفغانستان ودعم جهود الإغاثة مع الشركاء الدوليين.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً لما توليه مملكة البحرين من اهتمام دائم بالإنسان وتعزيز تأمين سلامته بخاصةً في ظل ما تشهده أفغانستان خلال هذه المرحلة.
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