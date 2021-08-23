الصحة بغزة تؤكد دخول متحور «دلتا» إلى القطاع

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وجود سلالة “دلتا” من فيروس كورونا داخل القطاع، مشيرةً إلى أنها تتابع تطورات الحالة الوبائية والمنحنى المتصاعد للإصابات بفيروس كوفيد 19, والذي سجل زيادة مضطردة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

وقال مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة خلال مؤتمر صحفي:” أن قطاع غزة دخل فعليا في الموجة الثالثة من جائحة كوفيد 19 , والتي بدت متسارعة الانتشار والتفشي داخل المجتمع ووفق المؤشرات التي يتم رصدها يومياً والتي سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 663 إصابة جديدة وتسجيل 3 وفيات بالإضافة ارتفاع عدد حالات الدخول للمستشفيات إلى 171 حالة منها 101 حالة ما بين خطيرة وحرجة”.

وتابع، وفق المعطيات ومؤشرات المنحنى الوبائي نتوقع زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 خلال الأسابيع المقبلة وأن تكون الموجه عنيفة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة باشرت حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد 19 منذ نهاية فبراير الماضي حيث بلغ اجمالي من تلقوا اللقاح 134988 شخص، وأن التطعيمات آمنه وسليمة وتخضع لسلسلة تبريد وإجراءات خاصة، وهي متاحة للفئة العمرية من 16 سنة وما فوق.

وقال:” إن الإقبال المحدود على مراكز التطعيم، وعدم الالتزام المجتمعي بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية في ضوء بدء الموسم الدراسي الجديد يضعنا أمام خطر حقيقي يتمثل في تفاقم الحالة الوبائية في غزة وبالتالي زيادة عدد الحالات الخطرة والحرجة”.

وتابع قائلا : “إن وزارة الصحة تواصل ومن خلال اللجان الصحية ولجنة إدارة الأزمة مراجعة جهوزية المستشفيات ومواءمة الخطط وفق تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة ودراسة الخطوات الكفيلة لتثبيط المنحنى وقد أعطت الفرصة لاستمرار العملية التعليمية والخدمات المجتمعية الأخرى وهذا يقترن بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة وتلقي اللقاحات دون تأخير”.

ودعا مجدي ضهير المواطنين بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيم وأخذ اللقاح لتعزيز المناعة ضد كوفيد 19, لأن اللقاح هو الملاذ الأمن لمنع دخول قطاع غزة لموجات جديدة وأن الفئات غير المطعمة هي الأكثر تعرضا للأعراض الخطيرة والوفيات، كما دعا كافة اللافتات المجتمعية بدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد 19 وحث المواطنين على الاستجابة الفاعلة مع الإجراءات وتلقي اللقاح .

وشدد على أن الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية وتلقي اللقاح هو الضامن الرئيس في عدم العودة لإجراءات الاغلاق ومنع الحركة .