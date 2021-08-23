محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تسجيل بيانات العاملين بالجهاز الإداري...

أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية بسرعة الإنتهاء من تسجيل العاملين على منظومة وزارة الصحة في موعد أقصاه 48 ساعة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، لتقوم مديرية الشؤون الصحية بتوجيه فرق التطعيم إلى مواقع العمل المختلفة بالجهاز الإداري لتلقي العاملين اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
أكد المحافظ إهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف موافع العمل المختلفة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم وتسعي جاهده لتوفير اللقاح المضاد للفيروس ، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي..
ناشد المحافظ أبناء المحافظة بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد للتغلب عليه والحد من انتشاره.
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