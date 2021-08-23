الخليج – واس : دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم “ولاية” حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج عام 1442هـ الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك, مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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