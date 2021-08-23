الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً استهداف خميس مشيط بطائرة درون مفخّخة

الخليج – واس : أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيت الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، بطائرة درون بدون طيار مفخّخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأشار البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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