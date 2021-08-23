“التعاون الإسلامي” تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخّخة

الخليج – واس : أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم،بشدة المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وشدّد معالي الأمين العام على إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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