المغرب يسجل 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 وفاة 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 4661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 6513 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 810949 حالة.
وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 115 وفاة جديدة، صعودا من 90 وفاة أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11792.
يذكر أن فرنسا أدرجت مؤخرا كلا من المغرب والجزائر في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
ويعني هذا الإجراء أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا.
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