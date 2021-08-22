اليمن يسجل 22 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة 

قالت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، اليوم الأحد، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بكوفيد-19 وحالتي وفاة، مقابل 33 إصابة وحالة وفاة واحدة أمس.

وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، في بيان أن الإصابات الجديدة توزعت في أربع محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ومأرب.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 7509 إصابات، توفي منها 1418 حالة، بينما تعافى 4644.

ووجه معين عبد الملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس السبت، وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، "برفع حالة الجاهزية والاستعداد" لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي بدأت بالانتشار من جديد مؤخرا، بعد أشهر من الانحسار، وتصاعد عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.