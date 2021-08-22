محافظ الزلفي يرأس اجتماعاً عاجلا لمعالجة الازدحام بمركز اللقاحات

رأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم اجتماعاً عاجلاً لمعالجة ماشهده مركز لقاحات كوفيد-19 بمركز صحي الخالدية وماتم رصده خلال الأيام الماضية من ازدحام وتجمعات كبيرة تزامننا مع عودة الدراسة ومانتج عن ذلك

شارك بالاجتماع مدير مستشفى الزلفي العام ومدير إدارة التعليم ومدراء الشرطة ودوريات الأمن والمرور واستعرض المجتمعون تداعيات المشكلة وأسبابها وآلية معالجتها من خلال تحديد مسئولية كل جهة وتنظيم حركة المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز والمنطقة المحيطة به كخطوة أولى يعقبها جملة من الحلول المطلوب تنفيذها بعد ذلك

من أبرزها زيادة ساعات العمل بالمركز ، والتنسيق بين إدارة التعليم والمستشفى العام للاستفادة من مجمع الصالات الرياضية وتجهيزه كمركز ثاني للقاحات

وغيرها من القرارات والتوصيات التي ستنهي هذه المشكلة بمشيئة الله

وشدّد محافظ الزلفي على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل متواصل بين القطاعات ذات العلاقة لمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها.

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