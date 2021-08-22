تفجير إرهابي يستهدف نقطة تابعة للجيش الليبي في منطقة زلة

وقع تفجير انتحاري بعد استهداف نقطة أمنية للجيش الوطني الليبي بمدخل منطقة زلة جنوب شرقي ليبيا، ما تسبب في وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية.

وأكدت مصادر أن التفجير استهدف نقطة أمنية تابعة للواء 128 مشاة.

وأوضح مراسلنا أن المعلومات الواردة حتى اللحظة هي أن أحد العناصر الإرهابية، تحديداً من أحدى الجنسيات الإفريقية، قام بترك سيارة مفخخة بالقرب من إحدى النقاط الأمنية التابعة للواء 128 التابع للقوات المسلحة الليبية.

وتابع أن بعد الانفجار قامت وحدات من القوات المسلحة وعدد من العناصر الأمنية بملاحقة منفذ العملية وإلقاء القبض عليه ويجري التحقيقات في الحادثة.

ولفت إلى أنه حتى اللحظة فإن التقارير تشير إلى عدم وجود إصابات بالغة في صفوف عناصر الأمن، مشيراً إلى أن السيارة المفخخة لم تكن تبعد كثيراً عن محطة وقود رئيسية بالمدينة، على قرب 200 متر.

وأضاف مراسلنا إلى أن تلك العملية ليست الأولى خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قامت وحدات القوات المسلحة بتشديد الخناق خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من العمليات العسكرية لتمشيط كامل المنطقة الجنوبية، حيث تتوافر تقرير استخباراتية بأن عناصر من تنظيم داعش تنشط في مناطق الجنوب الغربي من ليبيا.