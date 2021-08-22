ملك الأردن يتوجه لموسكو للقاء بوتين

غادر العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم بلاده متوجها إلى موسكو، حيث سيجري غدا الاثنين محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأكد الديوان الملكي الهاشمي على حسابه في "تويتر" اليوم مغادرة الملك عبد الله لأرض الوطن متوجها إلى العاصمة الروسية للقاء الرئيس بوتين غدا.
وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أكد أن بوتين سيستقبل الملك عبد الله يوم الاثنين.
وعقد آخر لقاء بين الرئيس بوتين والملك عبد الله في أكتوبر 2019 في مدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 جرى بينهما اتصال هاتفي بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.
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