بايدن يوجه الشكر للإمارات على دعم عمليات الإجلاء من أفغانستان

قالت مسؤولة إعلامية في الإمارات على تويتر يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان.
وقالت المسؤولة عفراء الهاملي، إن بايدن عبّر عن تقديره “لدعم الإمارات لعمليات الإجلاء المستمرة من أفغانستان.. هذا التعاون يعكس الشراكة القوية والاستراتيجية بين الحليفين الوثيقين”.
وقالت الإمارات يوم الجمعة إنها وافقت على استضافة 500 أفغاني يتم إجلاؤهم من أفغانستان وذلك لمدة 10 أيام في طريقهم إلى دول ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة.
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