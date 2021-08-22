الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و367 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ، تسجيل 5 حالات وفاة و367 إصابة بفيروس كورونا ، بعد إجراء 1425 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية، وهى النسبة الأعلى منذ عدة شهور.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة، إلى أنه تم تسجيل 95 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 121865 إصابة، من بينها 4846 حالة نشطة، و115897 حالة تعافي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1122 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة في تقريرها إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 166 حالة، وأن الحالات الخطيرة والحرجة بلغت 89 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن دخول الموجة الثالثة من فيروس كورونا دلتا المتحولة وسط تحذيرات من تداعيات انتشار “كورونا” على صحة المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الحصار الإسرائيلي.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة بغزة، مجدي ظهير، أن الموجة الثالثة جاءت بعد حالة من الاستقرار شهدها القطاع حتى منتصف شهر يوليو/تمّوز المنصرم، مؤكدًا أن الحالات المصابة في المستشفيات تعكس “أرقامًا خطيرة”.

وذكر أن أعداد المصابين بفيروس “كورونا” في قطاع غزة تزايدت بشكل متسارع خلال الأسبوعين الماضيين، موضحاً أن نسبة النتائج الموجبة من فحوصات “كورونا” قد وصلت إلى 25% من مجمل الفحوصات.