الكاظمي يصل الكويت على رأس وفد حكومي

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع.

وأكد الكاظمي قبيل مغادرته، أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت.

وأوضح أن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والطاقة والاستثمار وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتم تهيئة جميع الإجراءات اللازمة من أجل انتخابات نزيهة وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها العراق.

وأكد الكاظمي في مقابلة مع صحيفة “الراي” الكويتية، أن التباحث مع القيادات السياسية في الكويت ضروري لرسم خارطة طريق إقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الزيارة ستستغرق يوما واحدا.

وكان في مقدمة مستقبلي الكاظمي نظيره الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.