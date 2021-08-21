وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى جمهورية تونس

الخليج – واس : وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان إلى تونس، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية تونس.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له بمطار قرطاج الدولي، معالي مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الأستاذ عثمان الجرندي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

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