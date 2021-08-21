منظمة التعاون الإسلامي تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان

الخليج – واس : بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، غدًا ، اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية ،بمقر الأمانة العامة.

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