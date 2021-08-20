المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

الخليج – واس : وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو، في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.‏

وقّع عن المملكة معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكّد السفيران، بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ‏دعماً لقضايا الأمن والسلم الدوليين، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدين في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيداً لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من ‏قسم الترشيحات خالد فلمبان.‏

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