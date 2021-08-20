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تغلّب فريق ضمك على فريق الطائي بهدف دون مقابل في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
سجل ضمك عند الدقيقة 58 عن طريق اللاعب “ساكتاش”.
وفي لقاء آخر تغلّب فريق الباطن على ضيفه فريق أبها بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت اليوم، على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
سجل للباطن الهدف الأول اللاعب “يوسف الجبلي” عند الدقيقة 16 وعند الدقيقة 94 أضاف اللاعب “فابيو إبرو” الهدف الثاني، فيما سجل لأبها اللاعب “أمين عطوشي” عند الدقيقة 90.
وفي لقاء آخر تغلب الهلال على مضيف الاتعاون بهدفين لهدف
سجل للتعاون تاومبا في الدقيقة 26 في حين عدل الهلال عن طريق لاعبه ماريجا في الدقيقة 80 وسجل الكوري هيون بي الدقيقة 90 ، وبذلك يصل الهلال لنقطته السادسة فيما بقي التعاون على رصيده السابق من النقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال وضمك والباطن يحصدون نقاط مبارياتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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