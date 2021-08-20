ارتفاع الدولار لأعلى مستوى

ارتفاع الدولار لأعلى مستوىارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 9 أشهر ونصف مقابل العملات المناظرة اليوم الجمعة، مدعوما بمخاوف من أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا قد تؤخر التعافي الاقتصادي العالمي، في الوقت الذي بدأت فيه بنوك مركزية التراجع عن التحفيز إبان حقبة الجائحة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، إلى 93.579، وفي الأسبوع، يمضي على مسار تحقيق مكسب بنحو 1 في المائة وهو الأكبر في شهرين.

ونزل الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.7115 دولار أمريكي، ليتراجع 0.4 في المائة، مما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر 2020، إذ جرى تمديد إجراءات العزل العام في سيدني لمكافحة كوفيد-19 لمدة شهر.

وتراجع الدولار النيوزيلندي لقاع جديد لـ9 أشهر عند 0.6808 دولار أمريكي.

وهبط الدولار الكندي لقاع جديد في 6 أشهر عند 1.2832 دولار كندى للدولار الأمريكي في ظل تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

فيما صعد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1682 دولار، لكنه ما زال يُتداول قرب أدنى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر عند 1.6655 الذي سجله أثناء الليل.

واليورو منخفض قرابة 1 في المائة في الأسبوع، في أكبر تراجع منذ منتصف يونيو.

ونزل الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، قليلا مقابل الدولار إلى 106.69.

كما تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر مقابل الدولار واليورو.

وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 6.51 للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية قبل أن يتداول منخفضا 0.1 في المائة عند 6.505.