الذهب يصعد بسبب مخاوف الفيروس

الذهب يصعد بسبب مخاوف الفيروسارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي، إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.53 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 بالمئة في الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1788.10 دولار بحسب رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأوقية وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس 2020، لينزل قرابة 12 بالمئة.